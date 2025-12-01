Samsun'da eşini ve çocuğunu öldürüp kaza süsü vermişti! Cezaevinde intihar etti

Savcılığın yaptığı soruşturmada, Dr. Serdar Kıyak'ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi. Tanıklar, Kıyak'ın olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Kıyak’ın olay sonrası 112'yi aramadığı bildirildi. Kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı tespit edildi.