Samsun'da ilginç gelenek: Erkeklerin yüzde 90'ının adı aynı

Samsun'un iki kırsal mahallesinde ilginç isim geleneği dikkat çekiyor.
Mahallelerdeki erkeklerin çoğunlukla "Yahya", kadınların ise "Sati" ismini taşıması, duyanları hayrete düşürüyor.
Bunun nedeni ise bölgeye özgü bir gelenek.
Çocukları olmayan çiftler Mısmılağaç Mahallesi'nde bulunan 'Şehit Yahya Dede Türbesi'ne giderek dua ediyor.
Ardından doğan çocuklara erkek olursa Yahya, kız olursa Sati ismi veriliyor.
Avrupa'dan bile çocuğu olmayan insanların dua etmeye geldiği mahallede insanlar Yahya ve Sati isimlerindeki kişileri lakapları ile ayırıyor.
Mahalliler birbirlerine 'Yağcı', 'Keleş', 'Kara' gibi lakaplarla sesleniyor.
Mısmılağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Altınok, mahallede şu anda 94 Yahya isimli vatandaşın yaşadığını söylüyor.
Altınok, Avrupa'dan bile çocuğu olmayan insanların türbeye gelip dua ettiğine dikkat çekiyor.
Üniversite Mahallesi Muhtarı Sultan Süleyman Aydın, “Mahallemizde evliya kabrimiz var. Şehit Yahya Dede Türbesi. Benim de 3 sene çocuğum olmadı. Oraya gidip dua ettik. Sonra çocuğumuz oldu. Ben de oğluma Yahya ismini koydum. Mahallemizde böyle bir gelenek var. Erkeklerimizin yüzde 90'ı Yahya, kızlarımızın ise Sati'dir" diye konuştu.
Diğer vatandaşlar ise babasının, dedesinin, akrabaları dahil birçok kişinin ismi Yahya olduğunu, mahallede kişilerin lakaplarla ayrıldığını ifade ettiler.