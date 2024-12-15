Samsun'da ilginç gelenek: Erkeklerin yüzde 90'ının adı aynı

Havza'daki Mısmılağaç ve Üniversite Mahalleleri'nde oturan insanların çoğu aynı isimleri taşıyor. Bölgeye özgü bir gelenek nedeniyle çocuklara 'Yahya' ve 'Sati' isimleri verilirken, mahalle sakinleri karışıklık yaşanmaması için birbirlerine lakaplarla hitap ediyor.

Samsun'da ilginç gelenek: Erkeklerin yüzde 90'ının adı aynı - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Samsun'da ilginç gelenek: Erkeklerin yüzde 90'ının adı aynı - 2

Samsun'un iki kırsal mahallesinde ilginç isim geleneği dikkat çekiyor.

Mahallelerdeki erkeklerin çoğunlukla "Yahya", kadınların ise "Sati" ismini taşıması, duyanları hayrete düşürüyor.

Samsun'da ilginç gelenek: Erkeklerin yüzde 90'ının adı aynı - 3

Bunun nedeni ise bölgeye özgü bir gelenek.

Çocukları olmayan çiftler Mısmılağaç Mahallesi'nde bulunan 'Şehit Yahya Dede Türbesi'ne giderek dua ediyor.

Ardından doğan çocuklara erkek olursa Yahya, kız olursa Sati ismi veriliyor.

Samsun'da ilginç gelenek: Erkeklerin yüzde 90'ının adı aynı - 4

Avrupa'dan bile çocuğu olmayan insanların dua etmeye geldiği mahallede insanlar Yahya ve Sati isimlerindeki kişileri lakapları ile ayırıyor.

Mahalliler birbirlerine 'Yağcı', 'Keleş', 'Kara'  gibi lakaplarla sesleniyor.

Samsun'da ilginç gelenek: Erkeklerin yüzde 90'ının adı aynı - 5

"MAHALLEMİZDE 94 YAHYA VAR"

Mısmılağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Altınok, mahallede şu anda 94 Yahya isimli vatandaşın yaşadığını söylüyor.

Altınok, Avrupa'dan bile çocuğu olmayan insanların türbeye gelip dua ettiğine dikkat çekiyor.

Samsun'da ilginç gelenek: Erkeklerin yüzde 90'ının adı aynı - 6

"ERKEKLERİN YÜZDE 90'I YAHYA"

Üniversite Mahallesi Muhtarı Sultan Süleyman Aydın, “Mahallemizde evliya kabrimiz var. Şehit Yahya Dede Türbesi. Benim de 3 sene çocuğum olmadı. Oraya gidip dua ettik. Sonra çocuğumuz oldu. Ben de oğluma Yahya ismini koydum. Mahallemizde böyle bir gelenek var. Erkeklerimizin yüzde 90'ı Yahya, kızlarımızın ise Sati'dir" diye konuştu.

Diğer vatandaşlar ise babasının, dedesinin, akrabaları dahil birçok kişinin ismi Yahya olduğunu, mahallede kişilerin lakaplarla ayrıldığını ifade ettiler.

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