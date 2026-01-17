Samsun'da kaza üstüne kaza. Bir ölü, üç yaralı
17.01.2026 14:44
AA
Samsun'da iki aracın karıştığı trafik kazasında hasarlı araçtan inip yol kenarında bekleyenlere otobüs çarptı. Kazada bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.
Samsun'da kaza sonrası yol kenarında bekleyenlere otobüs çarptı.
Olay Bafra ilçesinde yaşandı.
Sinop-Samsun karayolu Elifli Mahallesi mevkisinde iki aracın karıştığı hasarlı kaza sonucu araçlarından inip yolun sağ kısmında bekleyenlere E.Ü. (56) yönetimindeki 57 AB 714 plakalı yolcu otobüsü çarptı.
Yolcu otobüsü, ardından istinat duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüsün çarptığı Y.S. (33), T.S. (55), B.S.İ. (36) ve Adem S. (60) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem S., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.