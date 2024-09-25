Samsun'da kıyı erozyonu uyarısı: "Telafisi olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz"
Samsun'da 2 ayda 2'nci kez kıyı erozyonu yaşandı. Uzmanlar, Atakum ile 19 Mayıs ilçesi arasındaki sahada gerekli tedbirin acilen alınması gerektiğini vurgularken geri dönüşü olmayan risklerle karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı.
Atakum ilçesi İncesu mevkisinde 31 Temmuz'da kıyı erozyonu nedeniyle sahildeki beton kaldırım yolu çöktü.
2 gün önce de aynı bölgenin yakınlarında yeniden erozyon oluştu, beton kaldırım yolu yine zarar gördü.