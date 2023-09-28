Samsun'da olta balıkçılığında bereketli günler

"KIYIDA TUTULMAYAN BALIK YOK"

Havanın ve denizin sıcak olduğunu belirten Malkoç, "Bu durum oltacılara yaradı. Bütün balıklar kenardan gidiyor. Kenardan giden balıklar da olta avcılarına yaradı. Çinekop, lüfer, hep kıyıda. Birçok balık kıyıya yakın durumda. Deniz çok sıcak. Bu sene de oltacıların senesi. Havalar soğuyana kadar bu durum devam edecektir. Şuan yoğun olarak zargana, istavrit, iri lüfer, tutuluyor. Özellikle taşların kayaların üzerinden tutuluyor. Şu an kıyılarda tutulmayan balık yok. Bu sene oltacıların senesi. Havalar sıcak olduğu için piyasada satışlar da durdu. Bu durum tezgahlara da yansıyor. balık satışları yavaşladı. Sıcak havalardan tezgahtaki balıklar da bozuluyor. Önümüzdeki haftalarda biraz düzelme olacak gibi görünüyor. Teknelerimiz de denize açılmaya devam edecektir." diye konuştu.