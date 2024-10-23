Samsun'da polisin şehit olduğu kaza: İstenen ceza belli oldu

DURUŞMA ERTELENDİ

Bugün görülen duruşmada, şehit polisin eşi Hatice Traş ile kazada yaralanan İsmail Eken ve tutuksuz yargılanan Hasbi Can Duran ile taraf avukatları hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz yargılanan sanığın "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsini, "Bilinçli taksir" suçuna ilişkin cezanın üçte birinin yarısı kadar artırılmasını ve mesleğinden 3 aydan 3 yıla kadar menedilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.