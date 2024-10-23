Samsun'da polisin şehit olduğu kaza: İstenen ceza belli oldu
Samsun’da Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş'ın (43) şehit olduğu, polis memuru İsmail Eken’in (39) yaralandığı kazaya ilişkin çekici sürücüsü Hasbi Can Duran’ın (26) tutuksuz yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, Duran'ın "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.
Kaza, 26 Mart 2023'te Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, sola dönülmez levhasının olduğu kavşaktan sahil yoluna gitmek isteyen Hasbi Can Duran idaresindeki 55 BFR 78 plakalı çekici, Atatürk Bulvarı’nda seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Ata Traş'ın kullandığı motosiklete çarptı.