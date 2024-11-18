Samsun'da sahte kimlikle ameliyat: Hapis cezası olan zanlı hastanede yakalandı

Samsun'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı,, arkadaşının kimliğini kullanarak ameliyat oldu. Bir hastane personeli, durumdan şüphelendi. Hasta dosyasında 22 yaşında görünen kişinin o kadar genç olmadığını fark etti. Sorgulamada gerçek kimliği ortaya çıkan zanlı, taburcu edildikten sonra gözaltına alındı.

Samsun'da sahte kimlikle ameliyat: Hapis cezası olan zanlı hastanede yakalandı - 1

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ikamet eden İ.Z. (39) evinin önünde elektrikli hızar ile odun keserken hızara sol elinin küçük parmağını kaptırarak parmağı kesildi.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne giden İ.Z., ameliyat olması gerektiği belirterek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Samsun'da sahte kimlikle ameliyat: Hapis cezası olan zanlı hastanede yakalandı - 2

HAKKINDA HAPİS CEZASI OLAN ZANLI HASTANEDE YAKALANDI

Hakkında 9 ay hapis cezası bulunup ayrıca da silah suçundan da ifadeye yönelik yakalama kararı olan İ.Z. yakalanmamak için hem Çarşamba Devlet Hastanesi'nde, hem de gittiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 22 yaşındaki arkadaşı K.K.'nin kimlik bilgilerini kullandı.

Samsun'da sahte kimlikle ameliyat: Hapis cezası olan zanlı hastanede yakalandı - 3

SAĞLIK ÇALIŞANI HASTANIN YAŞINDAN ŞÜPHELENDİ

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde sahte kimlik bilgileriyle yatış yapılıp ameliyat olan İ.Z., bir sağlık çalışanının dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Sağlık çalışanı hastanın dosyadaki kayıtlı bilgilerde yaşının 22 olması ve görünüş olarak daha da yaşlı olduğunu düşünerek hastane polisine bilgi verdi. 

Samsun'da sahte kimlikle ameliyat: Hapis cezası olan zanlı hastanede yakalandı - 4

Hastanede görevli polis ve jandarma hastanın yattığı plastik cerrahi servisine giderek yaptıkları araştırmada şüphelinin gerçek kimliğini ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmada hakkında hapis cezası ve yakalama kararı ortaya çıkan İ.Z., gözaltına alınarak taburcu işlemleri tamamlandıktan Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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