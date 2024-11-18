Samsun'da sahte kimlikle ameliyat: Hapis cezası olan zanlı hastanede yakalandı
Samsun'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı,, arkadaşının kimliğini kullanarak ameliyat oldu. Bir hastane personeli, durumdan şüphelendi. Hasta dosyasında 22 yaşında görünen kişinin o kadar genç olmadığını fark etti. Sorgulamada gerçek kimliği ortaya çıkan zanlı, taburcu edildikten sonra gözaltına alındı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ikamet eden İ.Z. (39) evinin önünde elektrikli hızar ile odun keserken hızara sol elinin küçük parmağını kaptırarak parmağı kesildi.
Çarşamba Devlet Hastanesi'ne giden İ.Z., ameliyat olması gerektiği belirterek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi.