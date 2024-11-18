Samsun'da sahte kimlikle ameliyat: Hapis cezası olan zanlı hastanede yakalandı

HAKKINDA HAPİS CEZASI OLAN ZANLI HASTANEDE YAKALANDI

Hakkında 9 ay hapis cezası bulunup ayrıca da silah suçundan da ifadeye yönelik yakalama kararı olan İ.Z. yakalanmamak için hem Çarşamba Devlet Hastanesi'nde, hem de gittiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 22 yaşındaki arkadaşı K.K.'nin kimlik bilgilerini kullandı.