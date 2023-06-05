Samsun'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Ladin'de evler tahliye edildi

Samsun'un Ladik ilçesinde aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Selde hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybeden bir kişi sulara kapılarak can verdi. Sel nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

Samsun'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Ladin'de evler tahliye edildi - 1

Samsun'un Ladik ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Samsun'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Ladin'de evler tahliye edildi - 2

Tüfeçidere Mahalesi'nde de yağışın ardından oluşan taşkınlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Ladin'de evler tahliye edildi - 3

Selin yüksek kesimlerden önüne kattığı toprak, ilçe merkezini çamura buladı.

Samsun'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Ladin'de evler tahliye edildi - 4

Sel nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Evlerin ve iş yerlerinin giriş katlarında su baskınları yaşandı.

Samsun'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Ladin'de evler tahliye edildi - 5

İlçedeki sağanakta hayvanlar da sele kapılarak öldü.

Samsun'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Ladin'de evler tahliye edildi - 6

Hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti.

Samsun'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Ladin'de evler tahliye edildi - 7

Büyükşehir Belediyesi, Kavak ve Ladik belediyesinden ekipler, iş makineleri ile mahalleye giderek bazı vatandaşları tedbiren evlerinden tahliye etti.

Samsun'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Ladin'de evler tahliye edildi - 8

Belediye, 35 personel, 4 vidanjör, 2 kombine, 3 traktör ve biri paletli 2 kamyon ile bölgede temizlik ve vatandaşlar için yardım çalışması başlattı.

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