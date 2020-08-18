Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı

Samsun'da polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan TIR'a bağlı dorsede yapılan aramada 120 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

DHA 18.08.2020 - 20:31

Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 1
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul'a giden bir TIR, uygulama yürüten polis ekiplerince, Samsun- Ordu yolu Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisindeki kontrol noktasında durduruldu.
Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 2
Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde Irak, İran ve Afganistan uyruklu 120 göçmenin bulunduğu belirlendi.
Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 3
Polisi gören göçmenlerden bazıları kaçma girişiminde bulundu.
Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 4
Göçmenler kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 5
Gözaltına alınan TIR sürücüsü hakkındaki işlem başlatılıdı.
Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 6
Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 7
Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 8
Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 9
Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 10
Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 11
Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 12
Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 13
Samsun'da TIR dorsesinde 120 göçmen yakalandı - 14

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