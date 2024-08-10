Samsun'da vaşak yavrusu bulundu

Yaman, yavru vaşağı bulduktan sonra ilk iş olarak Havza Orman İşletme Şefliği’ni bilgilendirdi. Yetkililerin gelmesini beklerken, yavrunun hayatta kalabilmesi için büyük bir özen gösterdi. Kendi imkânlarıyla yavruya şırınga yardımıyla süt ve su veren Yaman, yavrunun bakımını geçici olarak üstlendi.



Yavru vaşak, kısa süre sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne teslim edilmek üzere Havza Orman İşletme Şefliği yetkililerine teslim edildi. Yetkililer, yavrunun sağlık durumunu kontrol ederek gerekli tedbirleri aldı ve onu en uygun ortamda rehabilite edilmek üzere ilgili merkeze yönlendirdi.



Yaman, yaşadığı bu sıra dışı deneyimi şu sözlerle ifade etti:



