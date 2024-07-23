Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
Samsun'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yaptığı operasyonda 10 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli tutuklandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında" kanun kapsamında çalışma başlattı.