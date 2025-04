Samsun'da 'zirai don' etkisi; fındıkta zarar, 3 ürün de tehlikede

ÇİFTÇİLERE SİGORTA UYARISI

Çiftçilerin TARSİM sigortasına karşı duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Sağlam, "Bunun yüzde 50'sini devletimiz, bakanlığımız ödüyor. Yüzde 50'sini çiftçilerimizden ödüyor. Her zaman diyoruz ki, 'Araba alıyorsun, ev alıyorsun, hepsinin kaskosunu, sigortasını yaptırıyorsak, bizim geçimimiz olan arazimizin de mutlak suretle bir TARSİM sigortasını, tarım sigortasını yaptırmamız gerekir.' Her ilçemizde çiftçilerimizin, muhtarlarımızın katılımıyla 2 aydır hatta 2,5-3 aydır bu çalışmayı yapıyoruz. Diyoruz ki, 'Bir an önce yaptırın. Bir zarar olduğu zaman 1-2 senemizi alıyor. Yazık değil mi?' Bunlar bizim emeğimiz" diye konuştu.