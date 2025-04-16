Samsun'da 'zirai don' etkisi; fındıkta zarar, 3 ürün de tehlikede
Samsun'da zirai donun etkilerini tespit etmek için saha çalışmaları sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, zirai dondan en çok fındığın etkilediğini ancak kanola, şeker pancarı ve yağlı ayçiçeğinin de tehlikede olduğunu söyledi.
Türkiye genelinde etkili olan, birçok kentte ciddi kayıplara yol açan zirai don Samsun'un özellikle yüksek kesimlerini vurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışması yaparken, zirai donun özellikle 500 metre rakımın üzerindeki alanlarda zarara yol açtığı gözlemlendi.