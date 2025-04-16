Samsun'da 'zirai don' etkisi; fındıkta zarar, 3 ürün de tehlikede

"TESPİTLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Kentin iç kesimindeki kar örtüsünün hububatı koruduğunu belirten Sağlam, "İç bölgelerimize baktığımızda; Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerimizde burada çok erken ekilmiş yağlı ayçiçeklerimiz var. Bunlarda zarar olabilir ama daha kar kalkmadı. Bir şeker pancarında zarar olabilir ama bu 10-15 bin dönümü geçmez. En fazla zarar kanolada gösterir çünkü bayağı yapraklanma büyümüştü. Kanola, şeker pancarı ve yağlı ayçiçeğinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi kar kalkmadan, güneş doğmadan, önümüzdeki günlerde tekrar tespitlere çıkacağız. O tespitler halen devam ediyor zaten, ilçe tespitlerimiz de devam ediyor. O zaman genel durumumuzu göreceğiz diyorum. Allah tekrar böyle bir afetlerinde tüm milletimizi korusun" dedi.