Samsun'daki vahşette yeni gelişme. Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre evli olan Gamze S., bir süredir ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. ile buluştu.

Gamze S.'nin ayrılmak istemesi, Ferit M.'nin de bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vurarak öldürdü.