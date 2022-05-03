Samsunlu ninja: 15 ülkeden doktoralı

Ninja kıyafetleri ve geleneksel kılıç ile birlikte tekniklerini tekrar ettiğini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:



“Haftanın 3 günü doğaya gelerek çalışma yapıyorum. Köyümde kendime özel bir yerim var. Burada hem yeni teknikler geliştiriyorum hem de ürettiğim teknikleri çalışıyorum. Ürettiğim teknikleri de İçişleri Bakanlığı’na korumada kullanılması için yazılı ve görsel olarak yolluyorum. Ürettiğim yakın koruma tekniklerinden devletimizin personellerinin de yararlanması için bunu yapıyorum. Bazen de emniyet ve askeri personellere dersler veriyorum.”