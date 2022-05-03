Samsunlu ninja: 15 ülkeden doktoralı

Haberler - DHA 03.05.2022 - 11:20
Samsun'da yaşayan Milli wushu antrenörü Bilal Çelebi, haftanın 3 günü ninja kıyafetlerini giyerek, kılıç ve diğer ekipmanlarıyla birlikte ormanda antrenman yapıyor.
Çocuk yaştan itibaren dövüş sporlarının birçok branşında eğitim alan 45 yaşındaki Çelebi, 1997 yılında wushu antrenörlüğü yapmaya başladı. Milli takım antrenörlüğü de yapan Çelebi, daha sonra yakın koruma ve silah kullanma dersleri de vermeye başladı.
Ürettiği Ninja ve koruma tekniklerinin patentini alan Bilal Çelebi, tekniğinin kullanıldığı 15 farklı ülkeden ise ‘doktora’ unvanı aldı. 400’ün üzerinde teknik üreten Bilal Çelebi, bu teknikleri unutmamak ve yenisini eklemek adına haftanın 3 günü ormanlık alana giderek Ninja kıyafetleri çalışma gerçekleştiriyor.
Ürettiği tekniklerin yurt içi ve yurt dışında birçok yerde kullanıldığının altını çizen Dr. Bilal Çelebi, “Çocukluğumdan beri dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. 1997 yılında antrenör oldum ve bir süre de milli takım antrenörlüğü yaptım. 400 ninja tekniğim var. VİP yakın koruma tekniklerimin yanı sıra ulusal ve uluslararası uygulanan tekniklere sahibim" dedi.
ABD, İsrail, Yunanistan, Almanya, İngiltere gibi 15 farklı ülke, tekniklerimi uyguladığı için kendisine doktora verildiğini söyleyen Çelebi, "Gençlik ve Spor Bakanlığına gerekli başvuruları yapacağım. Devletimizin wushu sporuna daha çok destek vermesini istiyoruz. Yurt dışında doktora almış hocaları devletler askeri eğitimlerde kullanıyorlar. Türkiye’de de böyle bir durum olsa daha iyi gelişme kaydedilir diye düşünüyorum" diye konuştu.
Ninja kıyafetleri ve geleneksel kılıç ile birlikte tekniklerini tekrar ettiğini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:
“Haftanın 3 günü doğaya gelerek çalışma yapıyorum. Köyümde kendime özel bir yerim var. Burada hem yeni teknikler geliştiriyorum hem de ürettiğim teknikleri çalışıyorum. Ürettiğim teknikleri de İçişleri Bakanlığı’na korumada kullanılması için yazılı ve görsel olarak yolluyorum. Ürettiğim yakın koruma tekniklerinden devletimizin personellerinin de yararlanması için bunu yapıyorum. Bazen de emniyet ve askeri personellere dersler veriyorum.”