Samsun'u sağanak vurdu: Irmaklar taştı, hayvanlar suya kapıldı
Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Çeşitli yerlerde su baskınları yaşanırken tarım arazileri ise sular altında kaldı. Yetkililer, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyarıyor.
İlçede öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Bağsaray Mahallesi'nden geçen Kocaman Irmağı taştı, bölgedeki Evci ile Sakarlı ırmakları da debileri yükselerek taşma noktasına geldi.
Taşkın sonucu tarım arazileri su altında kaldı, arazide otlayan 8 büyükbaş hayvan da suya kapıldı. Hayvanlara, yapılan çalışma sonucu sürüklendikleri bölgede sağ olarak ulaşıldı.