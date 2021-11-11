Samuray kılıçlı katil böyle saldırdı

Haberler - Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 17:04 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 17:17
Saldırgan öldürmek istediği Başak Cengiz'i kaldırımda takip ediyor.
Sonra birden önüne geçerek kılıcıyla saldırıyor.
Genç kadın aldığı darbenin ardından duvarın dibine düşüyor.
Saldırganla boğuşan genç kadın, birkaç kılıç darbesinin ardından bu defa kaldırımın diğer tarafına yuvarlanıyor.
Başak Cengiz, düştüğü yerde tekme atarak kendisini savunmaya çalışıyor.
Genç kızın hala hayatta olduğunu gören katil, bu kez geri dönerek kılıçla saldırmaya devam ediyor.
Bu sırada çevredekiler genç kızın feryatlarını duyarak olay yerine geliyor.
Saldırgan kılıcını göstererek yardıma gelenleri tehdit ediyor.
Yardıma gelenlerin sayısı artması üzerine cani, olay yerinden kaçıyor.