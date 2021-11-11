Samuray kılıçlı katil böyle saldırdı

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini takip eden Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katilin genç kadını nasıl takip ettiği, aniden saldırdığı, saldırının ardından hayatta olduğunu görünce tekrar saldırdığı ve çevredekilerin yardıma gelmesi üzerine kaçtığı net olarak görünüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 17:04 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 17:17

Samuray kılıçlı katil böyle saldırdı - 1

Saldırgan öldürmek istediği Başak Cengiz'i kaldırımda takip ediyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Samuray kılıçlı katil böyle saldırdı - 2

Sonra birden önüne geçerek kılıcıyla saldırıyor.

Samuray kılıçlı katil böyle saldırdı - 3

Genç kadın aldığı darbenin ardından duvarın dibine düşüyor.

Samuray kılıçlı katil böyle saldırdı - 4

Saldırganla boğuşan genç kadın, birkaç kılıç darbesinin ardından bu defa kaldırımın diğer tarafına yuvarlanıyor.

Samuray kılıçlı katil böyle saldırdı - 5

Başak Cengiz, düştüğü yerde tekme atarak kendisini savunmaya çalışıyor.

Samuray kılıçlı katil böyle saldırdı - 6

Genç kızın hala hayatta olduğunu gören katil, bu kez geri dönerek kılıçla saldırmaya devam ediyor.

Samuray kılıçlı katil böyle saldırdı - 7

Bu sırada çevredekiler genç kızın feryatlarını duyarak olay yerine geliyor.

Samuray kılıçlı katil böyle saldırdı - 8

Saldırgan kılıcını göstererek yardıma gelenleri tehdit ediyor.

Samuray kılıçlı katil böyle saldırdı - 9

Yardıma gelenlerin sayısı artması üzerine cani, olay yerinden kaçıyor.

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