Sanal alemde uyuşturucu satan şebekeye helikopterli büyük şafak operasyonu

Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, ayrıca mahalle ve ara sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 52 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 3 farklı şehir Balıkesir, İstanbul, Bursa'da toplam 44 ayrı adreste operasyon gerçekleştirildi.