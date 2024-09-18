Sanal alemde uyuşturucu satan şebekeye helikopterli büyük şafak operasyonu

Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa'da helikopter destekli narkotik operasyonunda internet tabanlı haberleşme araçları kanalı ile uyuşturucu madde ticareti yapan 51 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Sanal alemde uyuşturucu satan şebekeye helikopterli büyük şafak operasyonu - 1

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şafak operasyonu düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sanal alemde uyuşturucu satan şebekeye helikopterli büyük şafak operasyonu - 2

Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, ayrıca mahalle ve ara sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 52 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 3 farklı şehir Balıkesir, İstanbul, Bursa'da toplam 44 ayrı adreste operasyon gerçekleştirildi.

Sanal alemde uyuşturucu satan şebekeye helikopterli büyük şafak operasyonu - 3

Düzenlenen şafak operasyonuna 300 personel, 90 ekip, 14 narkotik köpeği ve idarecisi, 8 özel harekat unsuru, 2 çevik kuvvet timi, 7 motosikletli polis timi, bir helikopter ve 3 İHA katıldı.

Sanal alemde uyuşturucu satan şebekeye helikopterli büyük şafak operasyonu - 4


Operasyon kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tahkikata başlanıldı.

Sanal alemde uyuşturucu satan şebekeye helikopterli büyük şafak operasyonu - 5
Sanal alemde uyuşturucu satan şebekeye helikopterli büyük şafak operasyonu - 6
Sanal alemde uyuşturucu satan şebekeye helikopterli büyük şafak operasyonu - 7
Sanal alemde uyuşturucu satan şebekeye helikopterli büyük şafak operasyonu - 8
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