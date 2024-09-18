Sanal alemde uyuşturucu satan şebekeye helikopterli büyük şafak operasyonu
Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa'da helikopter destekli narkotik operasyonunda internet tabanlı haberleşme araçları kanalı ile uyuşturucu madde ticareti yapan 51 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şafak operasyonu düzenlendi.