Sanal bahisle mücadele | Yeni önlemler Meclis gündeminde: Bant daraltma, reklam ve ticaret yasağı

TBMM, sanal bahisle mücadele için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Yasa dışı bahis siteleri için reklam ve ticaret yasağı, bant daraltma gibi yaptırımların Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Sanal bahisle mücadele | Yeni önlemler Meclis gündeminde: Bant daraltma, reklam ve ticaret yasağı - 1

İllegal bahis siteleri, son dönemde gençler ve çocuklar için de ciddi bir tehdit haline geldi. 

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan reklamlarla vatandaşlar yasa dışı bahise özendirilirken TBMM bu konuda harekete geçmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sanal bahisle mücadele | Yeni önlemler Meclis gündeminde: Bant daraltma, reklam ve ticaret yasağı - 2

AĞIR CEZALAR YOLDA

Yasal hazırlık önce Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'nda değerlendirilecek.

Başkan Hüseyin Yayman, sosyal yıkıma, felakete yol açan kumar cezalarına yönelik ağır cezaları gündeme alacaklarını söyledi.

Sanal bahisle mücadele | Yeni önlemler Meclis gündeminde: Bant daraltma, reklam ve ticaret yasağı - 3

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yayman, bu tür faaliyetlerin yalnızca yasaklamalarla çözülemeyeceğini belirterek, bant daraltma, reklam ve ticaret yasağı gibi maddi yaptırımları içeren düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Sanal bahisle mücadele | Yeni önlemler Meclis gündeminde: Bant daraltma, reklam ve ticaret yasağı - 4

TEKLİF İLK ÇEYREKTE GÜNDEME GELECEK

Hazırlanacak düzenleme için diğer siyasi partilerin de desteği istenecek.

Teklifin yeni yılın ilk çeyreğinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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