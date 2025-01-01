Sanal bahisle mücadele | Yeni önlemler Meclis gündeminde: Bant daraltma, reklam ve ticaret yasağı
TBMM, sanal bahisle mücadele için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Yasa dışı bahis siteleri için reklam ve ticaret yasağı, bant daraltma gibi yaptırımların Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
İllegal bahis siteleri, son dönemde gençler ve çocuklar için de ciddi bir tehdit haline geldi.
Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan reklamlarla vatandaşlar yasa dışı bahise özendirilirken TBMM bu konuda harekete geçmeye hazırlanıyor.