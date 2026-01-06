Sanal kumar oynama yaşı 16'ya düştü. 18 bin kişinin verileri incelendi, arkadaş etkisi öne çıktı

Sanal kumar bağımlılığı her geçen gün artıyor. Kimi para kazanmak kullanıyor, kimi de bir eğlence olarak görüyor.

Yeşilay'a başvuran 18 bin kişinin verileri incelendi. Enstitü Sosyal'in dijital kumar raporuna göre, oynama yaşı 16'ya kadar düştü.