Sanal kumar oynama yaşı 16'ya düştü. 18 bin kişinin verileri incelendi, arkadaş etkisi öne çıktı
06.01.2026 11:16
Tuana Çiftçi
Sanal kumar; yeni çağın en tehlikeli bağımlılıklarından, çocuklar dahil birçok kişi oynuyor. Araştırmalar da bu konunun ciddiyetini ortaya koyan cinsten. Rapora göre, kumar bağımlılığı 16 yaşa kadar düştü.
Sanal kumar bağımlılığı her geçen gün artıyor. Kimi para kazanmak kullanıyor, kimi de bir eğlence olarak görüyor.
Yeşilay'a başvuran 18 bin kişinin verileri incelendi. Enstitü Sosyal'in dijital kumar raporuna göre, oynama yaşı 16'ya kadar düştü.
NTV'ye konuşan Enstitü Sosyal Toplum Araştırmacısı Yiğit Çelik, "Sosyal çevre yoğun bir şekilde etkili burada. Kumar bir oyun gibi özellikle tasarım etkisi çok yoğun oyun gibi, eğlence aracı olarak görüldüğü için genç gruplarda daha farklı daha hızlı seyredebiliyor. Aileler de bunun farkında olmadığında ‘Oyun oynuyor benim çocuğum.’ şeklinde düşündüğünde bunun tespiti çok zor oluyor." dedi.
MESLEK SAHİPLERİ DE ÇOCUK YAŞTAKİLER DE İNTERNETTEN KUMAR OYNUYOR
Araştırmaya katılanların yüzde 55'i ise, kumara başlama nedeni olarak arkadaş etkisini öne sürdü. Sanal kumar bağımlılarının yüzde 84'ünün meslek sahibi olduğu anlaşıldı.
Enstitü Sosyal Toplum Araştırmacısı Nursen Tekgöz de “Lise ve üzeri eğitim grubundaki kişiler de çok ciddi oranda oynuyorlar. Bu kişilerin tedaviye erişimleri daha yüksek. Bu noktada bir ezberi bozuyorlar aslında dijital kumar sadece eğitimsiz kişilerin bir sorunu değil. Bu kişiler kumarı daha rasyonelleştirebiliyorlar. Örneğin yatırım yaptıklarını düşünerek kumar oynamayı meşrulaştırabiliyorlar. ” diye konuştu.
Rapora göre, erkekler kadınlardan daha çok kumar oynuyor. Ancak uzmanlar, birçok kadının kumar oynadığını gizleme eğiliminde olduğunu ve bu nedenle de sayıların daha fazla olduğunu belirtiyor.