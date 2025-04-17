Sanatçı, iş insanı, rekortmenler ve sporcular... Ünlü isimlerin ayakkabıları bu müzede!
Bolu'nun Gerede ilçesinde; sanatçılar, iş insanları ve sporculara ait ayakkabılar ile Trabzon’un Maçka ilçesinde şehit edilen Eren Bülbül’ün kara lastiklerinin de sergilendiği 'Yaşayan Ayakkabı Müzesi', ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Müzenin kurucusu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nurettin Akçakale, müzedeki ayakkabıların her geçen gün arttığını belirterek, "Müzede ziyaretçilerin en çok ilgisini 246,5 santimetre boyuyla, 'Dünyanın en uzun insanı' rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Sultan Kösen’in 60 numaralı ayakkabısı ve Samsun Çarşamba’dan gelen 17 numaralı giyilebilir en küçük külhanbeyi ayakkabısı çekiyor" dedi.