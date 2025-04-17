Sanatçı, iş insanı, rekortmenler ve sporcular... Ünlü isimlerin ayakkabıları bu müzede!

Türkiye’de ve dünyada tanınmış kişilerin ayakkabılarını bir araya getirmek için yola çıktıklarını anlatan Doç. Dr. Nurettin Akçakale, "Dünyanın birçok ülkesinde ayakkabı müzeleri var ancak bu tarz bir müze hiçbir yerde yok. Biz Türkiye'de ve dünyada topluma mal olmuş insanların, şehitlerimizin, tanınmış kişilerin, sanatçıların, sporcuların, şarkıcıların, şairlerin, ressamların, yazar ve devlet adamlarımızın ayakkabılarını bir araya getirmek için bu işe başladık. Şu an müzede sergilenen 250 çiftin üzerinde ayakkabı var. Amerika'dan dahi müzemiz için zaman zaman ayakkabılar geliyor" diye konuştu.





