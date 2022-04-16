(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanatçılarla iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, “Verdiğimiz destekler ile daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz” dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.04.2022 - 22:43

(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 1

Cumhurbaşkanı , Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftar programına katıldı.

(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

“Kültür insanları ve sanatçılar toplumların kendi renklerini oluşturabilmeleri ve bunu tüm dünyaya yansıtabilmelerini sağlayan medeniyet lokomotifleridir. Kültür ve sanat ürünleri değdikleri her yerde kendi özgün mesajlarını taşırlar. Sanatçılarımız icra ettikleri sanat dalının ötesinde işte böyle büyük bir misyonun, işte böyle önemli bir sorumluğun sahibidirler."

(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 3

"Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir. bir dönemine damga vuran geçmişiyle bağlarını kopartma anlayışının en büyük bedellerinden birini, kültür ve sanat alanında ödemiştir."

(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 4

"Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdürür. Milletimiz de sanatına, sanatçısına, kültür ürünlerine sahip çıkarak, kendi tarzını oluşturarak bu yıkıcı ve kurak dönemi aşmasını bilmiştir."

(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 5

"Bu vesile ile müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserler ile duayen sıfatını hak eden tüm sanatçılarımızı rahmetle yad ediyoruz. Onlardan aldıkları bayrağı gururla taşıyan sanatçılarımıza başarılar diliyoruz."

(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 6

"Gençlerimizin geleneksel sanatlarımızdan müziğe kadar her alanda, asırlık birikimleri modern yorumlarla harmanlayarak ortaya çıkardıkları ürünleri de yakından takip ediyoruz. İnternetin ve sosyal medyanın verdiği imkanları kullanarak, bu eserleri kendi halkımız yanında tüm insanlığın beğenisine sunan sanatçılarımız ile gurur duyuyoruz."

(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 7

İlhamını bu topraklardan, bu milletten, bu medeniyetten alan hiçbir sanat eserinin başarısız olmayacağına inanıyorum. Biz de verdiğimiz destekler ile daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz."

(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 8

"Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz destekler ile sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Son olarak Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni binasını, İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’ni hizmete açarak ülkemize dünya çapında sanat merkezlerini kazandırdık."

(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 9

"Büyük ve güçlü ’nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Kültür ve sanat ile taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, betondan, demirden, camdan, metalden ibaret kalır. Halbuki biz sadece kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil, bir medeniyet ihyası peşindeyiz. Bunu da inşallah sizler ile birlikte başaracağız.”

(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 10
(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 11
(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 12
(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 13
(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 14
(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 15
(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 16
(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 17
(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 18
(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 19
(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz - 20

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