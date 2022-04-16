(Sanatçılarla iftar buluşması) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz

"Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Kültür ve sanat ile taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, betondan, demirden, camdan, metalden ibaret kalır. Halbuki biz sadece kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil, bir medeniyet ihyası peşindeyiz. Bunu da inşallah sizler ile birlikte başaracağız.”