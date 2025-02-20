Sanayi sitesinin tek kadın ustası: "Kire, pasa, yağa alıştığımız zaman hiçbir şeyin önemi kalmıyor"

Mia Uyanık, ortaokuldayken babasıyla sanayiye gittiğini söyleyerek, "Sanayide ayrı bir kültür var. Evet erkek egemenliği çok fazla sanayide. Ama benim dışarıdaki o sesler, motor sesleri, takımların sesleri, o kokular çok hoşuma gidiyordu. Çok ayrı bir kültür vardı ve ben bundan çok etkilendim. 'Ben sanayide çalışmak istiyorum' dedim açıkçası. Sonra bir sac tasarımı yapmıştım kasklara, onu teslim etmeye giderken, sonra çalışmaya başladım. İlk başta gönüllü olarak çalıştım. Sonra devam ettim. Kendimi sanayiye ait hissediyordum" dedi.





