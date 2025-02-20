Sanayi sitesinin tek kadın ustası: "Kire, pasa, yağa alıştığımız zaman hiçbir şeyin önemi kalmıyor"
Ankara'da meslek lisesinde fotoğrafçılık ve grafik tasarımı bölümünü bitiren Mia Uyanık (22), 3 yıldır sanayide motor ustası olarak çalışıyor. Sanayi sitesinin tek kadın ustası olan Uyanık, otomobilin motorunu söküp, tamir ederek, tekrar yerine monte edebiliyor.
Mia Uyanık, Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fotoğrafçılık ve Grafik Tasarımı bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra, motosikletlere ve motosiklet tamirine merak duyan Uyanık, başkentin en büyük sanayi sitesi Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde oto tamirhanesinde işe başladı. Uyanık, çırak olarak başladığı işte kısa sürede usta oldu.