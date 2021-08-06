Sanayi ve evsel atıklar Uluabat Gölü'nü de siyaha döndürdü

DHA 06.08.2021 - 14:47
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Uluabat Gölü’nde, sanayi kuruluşları ve evsel atıklar nedeniyle kirlilik oluştu.
Fadıllı Mahalle Muhtarı Cemal Kargılı, 3 yıl önce göl kenarına kurulan ve çevredeki 4 kırsal mahallenin evsel atıklarının toplandığı özel bir arıtma tesisinin açılışından sonra mahallenin kıyılarının kirlendiğini söyledi.
Kirlilik nedeniyle yaşanan alg patlamasıyla da gündeme gelen Uluabat Gölü’nün çevresindeki mahallelerde yaşayanlar ise kötü koku nedeniyle şikayetçi.
Atıkların göle bırakıldığı yerdeki gölün siyaha bürünen suyu, havadan görüntülendi.
Göldeki kirliliğin her geçen gün daha kötü duruma gittiğini belirten Muhtar Kargılı, "Bazen göl boyunda 15 dakika duramıyorsunuz. Kokudan kaçacak yer arıyorsunuz. Dünyadaki ender göllerden birisi. Kendi kendini besleyen, Ramsar alanlarından biri. Bu bölgeye böyle bir tesis nasıl yapıldı hala inanamıyoruz. Ne midye kaldı ne balık ne de kuş" dedi.