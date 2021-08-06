Sanayi ve evsel atıklar Uluabat Gölü'nü de siyaha döndürdü

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Uluabat Gölü, sanayi kuruluşları ve evsel atıklar nedeniyle kirlendi. Bölgeye yapılan arıtma tesisinin ardından göle yakın mahallelerdeki kıyıların kirlendiğini belirten Fadıllı Mahalle Muhtarı Cemal Kargılı, "Buradan çıkıp pişen balığı, kedi köpek bile yemiyor. Kötü kokudan kaçacak yer arıyorsunuz" dedi.

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DHA 06.08.2021 - 14:47

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Uluabat Gölü’nde, sanayi kuruluşları ve evsel atıklar nedeniyle kirlilik oluştu. Fadıllı Mahalle Muhtarı Cemal Kargılı, 3 yıl önce göl kenarına kurulan ve çevredeki 4 kırsal mahallenin evsel atıklarının toplandığı özel bir arıtma tesisinin açılışından sonra mahallenin kıyılarının kirlendiğini söyledi.

Kirlilik nedeniyle yaşanan alg patlamasıyla da gündeme gelen Uluabat Gölü’nün çevresindeki mahallelerde yaşayanlar ise kötü koku nedeniyle şikayetçi. Atıkların göle bırakıldığı yerdeki gölün siyaha bürünen suyu, havadan görüntülendi.

"KOKUDAN KAÇACAK YER ARIYORSUNUZ" Muhtar Cemal Kargılı, “Doğma büyüme buralıyız. Burası midye cennetiydi. Gölün en çok midyesi, en büyük balığı burada bulunurdu. Göçmen kuşların sürekli uğrak yeriydi. Ancak şimdi hiçbir şey kalmadı. Buradan çıkıp pişen balığı kedi köpek bile yemiyor. O kadar kötü bir durumda" diye konuştu.

Göldeki kirliliğin her geçen gün daha kötü duruma gittiğini belirten Muhtar Kargılı, "Bazen göl boyunda 15 dakika duramıyorsunuz. Kokudan kaçacak yer arıyorsunuz. Dünyadaki ender göllerden birisi. Kendi kendini besleyen, Ramsar alanlarından biri. Bu bölgeye böyle bir tesis nasıl yapıldı hala inanamıyoruz. Ne midye kaldı ne balık ne de kuş" dedi.

"BU SUYU TARIMSAL SULAMADA KULLANIYORUZ" Göle yakın bir mahallede oturan Rıdvan Sevinç ise, “Sağlık açısından bakarsak, bölgede hayvancılık yapan insanlar var. Ayrıca biz bu suyu tarımsal sulamada kullanıyoruz. Burada kirlenen suyun belki içine girmiyoruz ama bir şekilde tarlalarımızda tarımsal amaçlı kullanıyor ve bu şekilde temas ediyoruz" sözlerini kullandı.

"ARITMA TESİSİNDEN SONRA DAHA ÇOK KİRLENDİ" Göl kenarında işletmesi bulunan Metin Çakır, "Yaklaşık 5 senedir bu bölgedeyim. Geldiğimde arıtma tesisinin inşaatı yeni başlamıştı. Buraya onlarca çeşit kuş geliyordu. Özellikle bu havzada dinlenip, yazın bir kısmını burada geçirdikten sonra gidiyorlardı. Ama arıtma açıldıktan sonra bölge ciddi şekilde kirlenmeye başladı. Şimdi bütün canlılar belirgin şekilde buradan uzaklaşmaya başladı. Bölgenin çehresi tamamen değişti" dedi.