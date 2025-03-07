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Sanayinin kadın tamircileri: Eşinden öğrendi, meslekte usta oldu

İzmir'de oto tamircisi Dilek Bağkesen (39) ile oto lastik tamircisi Miray Konanlar (43), 'erkek işi' olarak nitelendirilen mesleklerinde usta oldu. Eşlerinden mesleği öğrendiklerini belirten 2 kadın, iş yaparken kendilerini görenlerin önce şaşırdıklarını, ardından takdir ettiklerini söylüyor.

Sanayinin kadın tamircileri: Eşinden öğrendi, meslekte usta oldu - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Sanayinin kadın tamircileri: Eşinden öğrendi, meslekte usta oldu - 2
Sanayinin kadın tamircileri: Eşinden öğrendi, meslekte usta oldu - 3
Sanayinin kadın tamircileri: Eşinden öğrendi, meslekte usta oldu - 4
Sanayinin kadın tamircileri: Eşinden öğrendi, meslekte usta oldu - 5
Sanayinin kadın tamircileri: Eşinden öğrendi, meslekte usta oldu - 6
Sanayinin kadın tamircileri: Eşinden öğrendi, meslekte usta oldu - 7
Sanayinin kadın tamircileri: Eşinden öğrendi, meslekte usta oldu - 8
Sanayinin kadın tamircileri: Eşinden öğrendi, meslekte usta oldu - 9
Sanayinin kadın tamircileri: Eşinden öğrendi, meslekte usta oldu - 10
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