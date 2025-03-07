Sanayinin kadın tamircileri: Eşinden öğrendi, meslekte usta oldu
İzmir'de oto tamircisi Dilek Bağkesen (39) ile oto lastik tamircisi Miray Konanlar (43), 'erkek işi' olarak nitelendirilen mesleklerinde usta oldu. Eşlerinden mesleği öğrendiklerini belirten 2 kadın, iş yaparken kendilerini görenlerin önce şaşırdıklarını, ardından takdir ettiklerini söylüyor.
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