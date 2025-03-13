Sanayinin tek kadın çalışanı Melike Hanım:Ağabeyine özendi şimdi forklift servisinde çıraklık yapıyor

"İLK ZAMANLARDA ZORLANDIM"

İş yerine gelen müşterilerin şaşırdığını aktaran Melike İnan, "İlk zamanlarda zorlandım. Sonrasında alıştım. Her yerim yağ olunca daha çok seviniyorum. Buraya gelen forklift sahipleri, 'Senin burada ne işin var?' diyerek şaşırıyorlar. Ben çok eğlendiğim için bu işle devam etmek istiyorum. Gelen müşteriler bazen, 'Sen nasıl forklift sürüyorsun?' diyor. Benim sadece forklift sürdüğümü zannediyorlar ama ben bakım da yapıyorum. Bazen bakım yapmaya da gidiyoruz. Filtre de değişebiliyorum. Ağabeyime motor indirirken de yardımcı oluyorum. Demirciler Sitesi'nde tek kadın çalışan benim. Kadınlar da hayallerini gerçekleştirebilirler. Sanayi çok eğlenceli. Bence okumayan kadınlar da gelip çalışabilir. Hayallerimin hepsini gerçekleştirmek istiyorum. Forklift sürmeyi veya tamir edebilmeyi istiyordum. Hepsini de yaptım, çok mutluyum" diye konuştu.





