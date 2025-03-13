Sanayinin tek kadın çalışanı Melike Hanım:Ağabeyine özendi şimdi forklift servisinde çıraklık yapıyor
Kayseri'de yaşayan Melike İnan (15), 8 ay önce ağabeyinin açtığı forklift servisinde çırak olarak çalışıyor. Forklift bakımlarını yapabilen ve sanayinin tek kadın çalışanı olan İnan, "Sanayide çalışmayı seviyorum. Ağabeyim sanayide çalıştığı için ben de ona özeniyordum. Çok eğlendiğim için bu işe devam etmek istiyorum" dedi.
İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde yaşayan Onur İnan (27), 2010 yılında forklift ustasının yanında işe girdi. Geçen süreçte usta olan Onur İnan, 8 ay önce kendi iş yerini açtı. Çırak arayışına giren İnan'a, 15 yaşındaki kız kardeşi Melike, işe gelmek istediğini söyledi. Küçüklüğünden beri tamir işlerine meraklı olan Melike, ilk başta ağabeyinin tepkisiyle karşılaşsa da çırak olarak işe başladı.