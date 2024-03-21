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Sancaktepe Belediyesi hangi partide? Sancaktepe Belediye başkanı kimdir? Sancaktepe Belediye başkan adayları

Sancaktepe Belediyesi hangi partide? Sancaktepe Belediye Başkanı kimdir? Sancaktepe Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Sancaktepe Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Sancaktepe Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Sancaktepe yerel seçim sonuçları..

Sancaktepe Belediyesi hangi partide? Sancaktepe Belediye başkanı kimdir? Sancaktepe Belediye başkan adayları - 1

SANCAKTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe Belediyesini 114.602 alınan oy ve%49.88 oy oranı ile AK Parti adayı Şeyma Döğücü kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%49.88
  • CHP%47.20
  • Saadet Partisi%1.73
  • DSP%0.25
  • TKP%0.22
  • DP%0.21
  • Diğer%0.51

TÜRKİYE HABERLERİ

Sancaktepe Belediyesi hangi partide? Sancaktepe Belediye başkanı kimdir? Sancaktepe Belediye başkan adayları - 2

SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü Kimdir?


1965 yılında Çorum’da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, IHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı ve insan hakları alanında gönüllü çalışmalar yaptı.

AK Parti’nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasete adım attı. İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2012 yılında yapılan AK Parti İl Kongresi’nde Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesinin ardından Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı. 2013-2014 yıllarında Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu. 2015 Aralık ayında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak göreve getirildi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Evli ve üç çocuk annesi olan Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevi yürütmektedir.
Sancaktepe Belediyesi hangi partide? Sancaktepe Belediye başkanı kimdir? Sancaktepe Belediye başkan adayları - 3

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ŞEYMA DÖĞÜCÜ
  • ALPER YEĞİN
  • SERHAT ATA
  • MEHMET ÖZDEMİR
  • GÖKHAN CİHANGİR
  • ABDULCELİL GÜLAP
  • HAMİT PUHALOĞLU
  • MUSTAFA TARIK KESKİN
  • CEMAL DOĞAN
  • ADEM KAYA
  • SUZAN ÖZNUR PAÇA
  • İHSAN TOPCU
  • CEMİL CEBİR
  • MUSTAFA MERT DOĞAN
  • MEHMET AKİF CENKCİ
  • VELİ KAÇAR
  • MEHMET ŞİMGAR
  • KEREM TEFEKLİ
  • YAKUP YILMAZ ŞEN
  • MUSTAFA KARATAŞ
  • MUTALİP GEÇER
  • ABDÜLKADİR ARSLAN
  • SEMRA GÜMRÜKÇÜ
Sancaktepe Belediyesi hangi partide? Sancaktepe Belediye başkanı kimdir? Sancaktepe Belediye başkan adayları - 4

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