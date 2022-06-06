Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi

Sancaktepe’de asırlık meşe ağacı yola ve çevrede bulunan metro inşaat alanına devrildi. Olayın gece saatlerinde yaşanması felaketi önledi.

Haberler - İHA - DHA 06.06.2022 - 03:04 | Son Güncelleme : 06.06.2022 - 03:07

Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi - 1

Sancaktepe'de gece saatlerinde asırlık meşe ağacı yola devrildi.

Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi - 2

Olay, Orhangazi Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında yaşandı.

Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi - 3

Cadde üzerinde bulunan meşe ağacı, henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi.

Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi - 4

Devrilen ağacının bir kısmı da metro inşaatı alanına düştü.

Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi - 5

İşçilerin paydos etmesi ve yolda araç olmaması olası bir faciayı önledi.

Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi - 6

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi - 7

Polisler çevrede güvenlik alırken, itfaiye ekipleri sokağa ve bir kısmı metro inşaatı alanına düşen meşe ağacını elektrikli testere ile keserek kaldırdı.

Sokak ağacın kaldırılmasının ardından tekrar araç geçişine açıldı.

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