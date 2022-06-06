Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi

Haberler - İHA - DHA 06.06.2022 - 03:04 | Son Güncelleme : 06.06.2022 - 03:07
Sancaktepe'de gece saatlerinde asırlık meşe ağacı yola devrildi.
Olay, Orhangazi Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında yaşandı.
Cadde üzerinde bulunan meşe ağacı, henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi.
Devrilen ağacının bir kısmı da metro inşaatı alanına düştü.
İşçilerin paydos etmesi ve yolda araç olmaması olası bir faciayı önledi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polisler çevrede güvenlik alırken, itfaiye ekipleri sokağa ve bir kısmı metro inşaatı alanına düşen meşe ağacını elektrikli testere ile keserek kaldırdı.
Sokak ağacın kaldırılmasının ardından tekrar araç geçişine açıldı.