Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti
İstanbul Sancaktepe'de site inşaatının temeli için açılan alan davalar nedeniyle atıl kaldı. Zamanla yağmur sularının birikmesiyle adeta havuzu andıran alanda çocukların yüzmesi dikkat çekti. Mahalle sakinleri, içi su dolu temel inşaatının temelindeki suyun bir an önce tahliye edilmesini istiyor. Geçen sene aynı ilçede inşaat alanındaki su birikintisine düşen 3 çocuk hayatını kaybetmişti.
Sancaktepe'de 4 Ekim 2023'te inşaat alanındaki su birikintisine düşen 3 çocuk hayatını kaybetmişti. Bu kez Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde yarım bırakılan inşaatın temelinde su birikintisi oluştu.