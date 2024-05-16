Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti

İstanbul Sancaktepe'de site inşaatının temeli için açılan alan davalar nedeniyle atıl kaldı. Zamanla yağmur sularının birikmesiyle adeta havuzu andıran alanda çocukların yüzmesi dikkat çekti. Mahalle sakinleri, içi su dolu temel inşaatının temelindeki suyun bir an önce tahliye edilmesini istiyor. Geçen sene aynı ilçede inşaat alanındaki su birikintisine düşen 3 çocuk hayatını kaybetmişti.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 1

Sancaktepe'de 4 Ekim 2023'te inşaat alanındaki su birikintisine düşen 3 çocuk hayatını kaybetmişti. Bu kez Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde yarım bırakılan inşaatın temelinde su birikintisi oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 2

Su birikintisinin bulunduğu inşaat temeli, çocuk parkının yanında bulunuyor.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 3

Su dolu birikintinin oluştuğu inşat alanında çocukların yüzmesi ve çevresinde oyun oynaması tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 4

İnşaat alanı çevresinde hiçbir uyarı levhası olmaması da dikkat çekiyor.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 5

ÇOCUKLARIN YÜZDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Çocukların oluşan su birikintisinde yüzdüğü ve çevrede oyun oynadığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 6

Görüntülerde çocukların su birikintisinde yüzdüğü anlar görülürken görüntüyü çeken çevre sakini bu duruma, "Burası şantiye alanı. İçerisi bataklık su dolu. Çocuklar da burada yüzmeye çalışıyor" diyerek tepki gösteriyor.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 7

Görüntülerde etrafı sac levhayla kapalı olsa da, çocuklar zaman zaman suyla dolu inşaat temelinin bulunduğu alana giriyor ve çevresinde oyun oynuyor. Çamurlu suyla dolu inşaat temeli tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 8

"PARKIN YANINDA OLMASI TELAŞLANDIRIYOR"

Mahalle sakinlerinden Dilek Mengücek, 6 senedir burada herhangi bir işlem yapıldığını görmediğini dile getirip "Bir kazı çalışması yapılmış sahanın içerisinde. İçerisi boş bir şekilde duruyor. Yağmurlardan dolayı içerisine su birikiyor, biz de korkuyoruz." dedi.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 9

İnşaat alanının yanında park olmasının insanları daha da telaşlandırdığını ifade eden Mengücek, "Çocuklarımızı yalnız başına dışarıya bırakamıyoruz Çocuklar oraya kaçar diye rahat hareket edemiyoruz kaygılıyız korkuluyuz. Yağmur dışında, orası çok derin bir yer; çocuklar girse biz haberdar bile olamayız. Parkın yanında top kaçma olasılığı çok fazla. Oyun oynuyorlar haberdar olamazsak başlarına çok farklı şeyler de gelebilir. Yakın zamanda Sancaktepe'de olmuştu yüreklerimizi dağladı. Bir anne üç evladını kaybetmişti, Allah kimseye yaşatmasın. Bizler de onun tedirginliğini yaşıyoruz. İnşallah öyle bir şey yaşamayız. Yetkililerin gerekli önlemleri alacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 10

"BİR ÇOCUĞU KURTARDIM BURADA"

Mahalle sakini Çetin Karadaği ise "Burada çocukların topu kaçıyor almak için iniyorlar. Bazı çocuklar yüzmek için giriyor, yüzüyor. Küçük bir çocuk girse boğulur su derin biraz. Geçen zaten ben bir çocuğu kurtardım burada. Girmiş topunu almaya, bir daha geri çıkamamış; topu da alamamış, bağırıyordu. Ben gittim halatla çıkardım çocuğu. Üstü başı çamur içindeydi. Eve gönderdim. Burası 5-6 senedir böyle. Küçük bir çocuk girdiği zaman Allah korusun. Kimsenin haberi olmaz, etrafı kapalı. Her tarafını kapatsanız bile çocuklar bir şekilde üstünden atlayarak da geçebiliyor. Ya burayı hafriyatla geri doldursunlar ya da buraya suyun birikmemesi için bir su kanalı yapsınlar. Bu su çok tehlikeli. Defalarca şikayetçi olduk söyledik. Geldiler bu tenekeleri çaktılar gittiler. Bana kalırsa zaten derenin kenarı. Bir kazı çalışması yapsınlar. O su birikintisini dereye akıtsınlar." dedi.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 11

"BİRİLERİNİN CANI YANDIĞI ZAMAN MI ÇÖZÜM ARAYACAKLAR"

Bu alana 3 bloklu bir site yapılacağını dile getiren Karadağ, "Sonra burada bir apartman sahibiyle anlaşmazlık yaşamışlar, yapamadılar. Sonra biri birine devretti; biri birine devretti. Öyle bir çıkmaza girmiş, şu anda yapamıyorlar. Çocuklar şu sacların oradan tutunarak geçiyorlar. Öbür sacın oradan tutunarak geçiyorlar. Derenin hemen kenarındayız zaten. Dereye sıfır panel, oradan giriyorlar işte. Buna bir önlem, bir çare bulunması şart bir an önce. Birileri zarar gördüğü zaman mı, birilerinin canı yandığı zaman mı gelip bir çözüm arayacaklar?Ben çocuklarımı sürekli yanımdan ayırmıyorum. Annesine diyorum dışarıda olsa bile gözünün önünde olsun. Geçen benim oğlum da 'Baba oraya top düşmüş, bana alır mısın' dedi. 'Oğlum öyle şeylere girme gel ben sana para vereyim git al. Topun düşerse bile gidip alma dedim'" şeklinde konuştu.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 12

Diğer yandan inşaat alanı yanında satış ofisi bulunan şirket yetkililerine telefondan ulaşılamadı.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 13

BELEDİYE FİRMAYI UYARMIŞ

Sancaktepe Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, sözkonusu alana 2015-2016 yıllarında ruhsat verildi. Ancak, inşaat yapılması planlanan alan toprak sahipleri ve firmanın mahkemelik olması nedeniyle atıl kaldı.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 14

Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün inşaat firmasına temel için açılan alanda biriken suyun tahliye edilmesi ve alanın toprakla doldurulması için uyarı yaptığı öğrenildi.

Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti - 15

Temel için kazılan alanda biriken suyun, yakın zamanda belediye tarafından tahliye edileceği bilgisi edinildi.

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