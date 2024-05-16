Sancaktepe'de "ölüm çukuru": Çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekti

"BİR ÇOCUĞU KURTARDIM BURADA"

Mahalle sakini Çetin Karadaği ise "Burada çocukların topu kaçıyor almak için iniyorlar. Bazı çocuklar yüzmek için giriyor, yüzüyor. Küçük bir çocuk girse boğulur su derin biraz. Geçen zaten ben bir çocuğu kurtardım burada. Girmiş topunu almaya, bir daha geri çıkamamış; topu da alamamış, bağırıyordu. Ben gittim halatla çıkardım çocuğu. Üstü başı çamur içindeydi. Eve gönderdim. Burası 5-6 senedir böyle. Küçük bir çocuk girdiği zaman Allah korusun. Kimsenin haberi olmaz, etrafı kapalı. Her tarafını kapatsanız bile çocuklar bir şekilde üstünden atlayarak da geçebiliyor. Ya burayı hafriyatla geri doldursunlar ya da buraya suyun birikmemesi için bir su kanalı yapsınlar. Bu su çok tehlikeli. Defalarca şikayetçi olduk söyledik. Geldiler bu tenekeleri çaktılar gittiler. Bana kalırsa zaten derenin kenarı. Bir kazı çalışması yapsınlar. O su birikintisini dereye akıtsınlar." dedi.