Sancaktepe'de otomobil apartman boşluğuna düştü

İstanbul Sancaktepe'de iddiaya göre; Sümeyye Yabar yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 katlı bir apartman ile yol arasındaki boşluğuna düştü.
Hafif yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Sümeyye Yabar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikte apartman boşluğuna düşen otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada apartman ve otomobilde hasar oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.