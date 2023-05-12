Sancaktepe'de otomobil apartman boşluğuna düştü

İstanbul Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil cadde üzerindeki apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü. Hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Sancaktepe'de otomobil apartman boşluğuna düştü - 1

İstanbul Sancaktepe'de iddiaya göre; Sümeyye Yabar yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 katlı bir apartman ile yol arasındaki boşluğuna düştü.

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Sancaktepe'de otomobil apartman boşluğuna düştü - 2

Hafif yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe'de otomobil apartman boşluğuna düştü - 3

Sürücü Sümeyye Yabar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikte apartman boşluğuna düşen otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sancaktepe'de otomobil apartman boşluğuna düştü - 4

Kazada apartman ve otomobilde hasar oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Sancaktepe'de otomobil apartman boşluğuna düştü - 5
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