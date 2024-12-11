Sancaktepe'de poşetle çöpe atılmış 11 yavru köpek bulundu: Dördü telef oldu, yedisi baygın halde kurtarıldı

Sancaktepe'de çöp konteynerinden gelen sesleri duyan vatandaş, ağzı bağlanmış poşet içerisinde 11 yavru köpeğin olduğunu gördü. Vatandaşlardan biri köpeklerden yedisini kurtarıp evinde beslemeye başlarken dört köpek ise telef oldu.

Sancaktepe'de poşetle çöpe atılmış 11 yavru köpek bulundu: Dördü telef oldu, yedisi baygın halde kurtarıldı - 1

Sancaktepe'de Eyüp Sultan Mahallesi Sima Sokak'ta evinden çöp atmak için sokağa çıkan Ayşe Karlangıç isimli vatandaş, çöpünü atacağı esnada konteyner içerisinden gelen sesleri fark etti.

Karlangıç, seslerin geldiği ağzı kapalı market poşetini açtığında ise poşet içerisinde 11 yavru köpek olduğunu gördü. Yeni doğmuş ve göbek bağları vücutlarında bulunan köpeklerden dördünün telef olduğu görülürken diğer yedi köpeğin ise baygın vaziyette olduğu görüldü. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Sancaktepe'de poşetle çöpe atılmış 11 yavru köpek bulundu: Dördü telef oldu, yedisi baygın halde kurtarıldı - 2

Karlangıç, evine aldığı yedi köpeği kalorifer peteğinin yanına koyarak ve saç kurutma makinesiyle sıcak hava vererek ısıtmaya çalıştı.

Hayvansever Karlangıç ayrıca pet shoptan aldığı süt ve mama ile köpekleri beslemeye başladı. Vatandaşın köpekleri konteyner içerisinden çıkardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de poşetle çöpe atılmış 11 yavru köpek bulundu: Dördü telef oldu, yedisi baygın halde kurtarıldı - 3

"POŞETİN AĞZINI 4-5 DEFA BAĞLAMIŞLAR"

Konteyner içerisine ağzı bağlanmış poşetle atılan köpekleri bulan Ayşe Karlangıç, "Çöp atarken bir ses duydum. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Sesler devam edince biraz daha kurcaladım ilk etapta kedi zannettim. Çöp içerisindeki poşetin hareket ettiğini fark ettim. Demir çubuk yardımıyla poşeti çöpten çıkarttık. Poşetin ağzını 4-5 defa bağlamışlar, vicdansızlar." dedi.

Sancaktepe'de poşetle çöpe atılmış 11 yavru köpek bulundu: Dördü telef oldu, yedisi baygın halde kurtarıldı - 4

Poşetiten 11 tane yavru köpek çıktığını belirten Karlangıç, "Dört tanesi öldü. Geriye yaşayan yedi tane kaldı. Orada o şekilde bırakamadım evime getirdim. Gıdalarını verdim vücutlarını ısıtmaya çalışıyorum. Göbek bağları bile düşmemiş. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Hayvanlar için bir bakım alanı bulunana kadar ben bakacağım. Bu hayvanlara anne sütü alması lazım. En azından daha iyi beslenir." diye konuştu.

Sancaktepe'de poşetle çöpe atılmış 11 yavru köpek bulundu: Dördü telef oldu, yedisi baygın halde kurtarıldı - 5
Sancaktepe'de poşetle çöpe atılmış 11 yavru köpek bulundu: Dördü telef oldu, yedisi baygın halde kurtarıldı - 6
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