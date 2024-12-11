Sancaktepe'de poşetle çöpe atılmış 11 yavru köpek bulundu: Dördü telef oldu, yedisi baygın halde kurtarıldı

Poşetiten 11 tane yavru köpek çıktığını belirten Karlangıç, "Dört tanesi öldü. Geriye yaşayan yedi tane kaldı. Orada o şekilde bırakamadım evime getirdim. Gıdalarını verdim vücutlarını ısıtmaya çalışıyorum. Göbek bağları bile düşmemiş. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Hayvanlar için bir bakım alanı bulunana kadar ben bakacağım. Bu hayvanlara anne sütü alması lazım. En azından daha iyi beslenir." diye konuştu.