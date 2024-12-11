Sancaktepe'de poşetle çöpe atılmış 11 yavru köpek bulundu: Dördü telef oldu, yedisi baygın halde kurtarıldı
Sancaktepe'de çöp konteynerinden gelen sesleri duyan vatandaş, ağzı bağlanmış poşet içerisinde 11 yavru köpeğin olduğunu gördü. Vatandaşlardan biri köpeklerden yedisini kurtarıp evinde beslemeye başlarken dört köpek ise telef oldu.
Sancaktepe'de Eyüp Sultan Mahallesi Sima Sokak'ta evinden çöp atmak için sokağa çıkan Ayşe Karlangıç isimli vatandaş, çöpünü atacağı esnada konteyner içerisinden gelen sesleri fark etti.
Karlangıç, seslerin geldiği ağzı kapalı market poşetini açtığında ise poşet içerisinde 11 yavru köpek olduğunu gördü. Yeni doğmuş ve göbek bağları vücutlarında bulunan köpeklerden dördünün telef olduğu görülürken diğer yedi köpeğin ise baygın vaziyette olduğu görüldü.