Sancaktepe'deki hastane inşaatında son durum

Corona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusuyla yapımına başlanan İstanbul Sancaktepe’deki 8 bloktan oluşacak 1008 yataklı hastanenin son durumu havadan fotoğraflandı.

DHA 07.05.2020 - 13:01

Bazı bölümlerin çatıları ve duvarları tamamlanırken diğer alanlardaki yapım çalışmaları da hızla devam ediyor.
Şantiye alanında yüzlerce işçi çok sayıda iş makinesi çalışıyor.

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