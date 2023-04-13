Sandık görevlisi nasıl olunur, 2023 sandık görevlisi ücretleri belli oldu mu? Sandık kurullarının yetkileri belirlendi

SANDIK GÖREVLİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini, yapacakları iş ve işlemleri, oy verme şeklini, şikayet ve itirazlar ile ilgili esas ve usulleri genelge ile paylaşıldı.

Buna göre, sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.