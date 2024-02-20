Sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar? 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi gündemde

SANDIK GÖREVLİSİ OLMANIN ŞARTLARI

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



18 yaşını doldurmuş olmak,



Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak



Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak