Sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar? 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi gündemde
Sandık görevlisi nasıl olunacağını merak eden vatandaşlar, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde araştırmalarına başladı. Türkiye bu yıl yeniden belediye ve muhtar seçimleri için sandık başına gidecek. 31 Mart'ta sandık başında görevli olmak isteyen vatandaşlar ise "Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandık görevlisi olmak için YSK'ya başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, sandık görevlisi olma şartlarını araştırıyor. Sandık görevlisi olmak için genel şartlar ve görevlilerin alacağı ücretler de merak ediliyor. Peki, 2024 sandık görevlisi nasıl olunur, sandık görevlisi ücreti ne kadar?