Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Seçim görevli ücreti ne kadar? (2023 YSK sandık görevli ücretleri sorgulama)
Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev alan sandık kurulu görevlileri tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen sandık görevlileri, seçimlerin sona ermesiyle birlikte, seçim ücretlerinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağını merak ediyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 seçim görevli ücreti ne kadar?
Seçim görevlisi ücretleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 14-28 Mayıs tarihlerinde sandık kurullarında görev alan seçim görevlileri, seçim ücretlerinin hesaplara yatırılmasını bekliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Seçim görevli ücreti ne kadar?