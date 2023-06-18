Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 seçim ücretleri ne kadar? (2023 YSK sandık görevli ücreti sorgulama)
Sandık görevlisi ücretleri için sorgulamalar sürmeye devam ediyor. 14-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, sandık kurullarında görev alan görevliler, seçim ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sandık görevli ücretlerinin yatırılıp, yatırılmadığı araştırılıyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 seçim ücretleri ne kadar?
Sandık görevlisi yani seçim görevlisi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1. ve 2. turunda görev alan sandık kurulu görevlileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her seçim döneminde olduğu gibi bu yıl gerçekleştirilen seçimlerde de birçok kamu görevlisi sandık başında görev aldı. Seçimlerin sona ermesinin ardından ise görevliler seçim ücretlerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 seçim ücretleri ne kadar?