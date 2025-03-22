Sandık kurulu kimlerden, kaç kişiden oluşur? Sandık kurulu görev ve yetkileri
CHP, Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanı aday belirleme ön seçimi için 5 bin 600 sandık kuracak. Seçimlerde görev alacak vatandaşlar, görev ve yetkilerini merak ediyor. Peki, sandık kurulu kimlerden, kaç kişiden oluşur? Sandık kurulu görev ve yetkileri nelerdir?
Sandık kurulu ve gezici sandık kurulu, bir başkan, iki Üyeden oluşur. Oy verme günü kurulda oluşacak eksiklikler ilçe başkanınca tamamlanır. Bu nedenle sandık kurulu Üyesinin göreve gelmemesi ya da görev yerinden ayrılması durumunda irtibata geçilip eksiklik konusunda ilçe başkanı kararının uygulanması gerekmektedir.