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Sandık kurulu kimlerden, kaç kişiden oluşur? Sandık kurulu görev ve yetkileri

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanı aday belirleme ön seçimi için 5 bin 600 sandık kuracak. Seçimlerde görev alacak vatandaşlar, görev ve yetkilerini merak ediyor. Peki, sandık kurulu kimlerden, kaç kişiden oluşur? Sandık kurulu görev ve yetkileri nelerdir?

Sandık kurulu kimlerden, kaç kişiden oluşur? Sandık kurulu görev ve yetkileri - 1

Sandık kurulu ve gezici sandık kurulu, bir başkan, iki Üyeden oluşur. Oy verme günü kurulda oluşacak eksiklikler ilçe başkanınca tamamlanır. Bu nedenle sandık kurulu Üyesinin göreve gelmemesi ya da görev yerinden ayrılması durumunda irtibata geçilip eksiklik konusunda ilçe başkanı kararının uygulanması gerekmektedir.


TÜRKİYE HABERLERİ

Sandık kurulu kimlerden, kaç kişiden oluşur? Sandık kurulu görev ve yetkileri - 2

Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, temsilcileri, veya gözlemcileri, il ve merkez kurulu üyeleri, merkez kurulu koordinatörleri, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenlerden başka kimse bulunamaz.

Medya mensuplarının sandık çevresinde, sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla, haber amacıyla görüntü ve bilgi elde etmeleri serbesttir.
Sandık çevresinde sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar, sandık kurulu başkanınca ya da ilçe başkanınca derhal sandık çevresinden uzaklaştırılır. Sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu ile görüşme yapmak yasaktır.

Sandık kurulu kimlerden, kaç kişiden oluşur? Sandık kurulu görev ve yetkileri - 3

SANDIK KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Sandık kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a. Sandık çevresinde düzeni sağlamak,

b. Sandık seçmen listesinde kayıtlı üyelerimize oy kullandırmak,

c. Merkez kurulu veya il kurulu başkanınca adlarına görevlilerin oy kullanması belgesi düzenlenenlere oy kullandırmak, sandık seçmen listesinin sonuna yazmak, imzalanını almak ve belgeleri oy torbasıyla birlikte ilçe kuruluna teslim etmek,

d. Sandıktan çıkan zarflan, oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek,


Sandık kurulu kimlerden, kaç kişiden oluşur? Sandık kurulu görev ve yetkileri - 4

e. Sayım ve dökümü tamamlandıktan sonra oy pusulalan ve oy zarfları ile diğer seçim araç ve gereçlerini, sandık kurulunca düzenlenen tutanaklan ilçe başkanlığına teslimini sağlamak,

f. Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek şikâyet ve itirazları incelemek ve karara bağlamak,

g. Oylanın sayım ve dökümü ile tutanaklann düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemlerle ilgili kararları vermek,


Sandık kurulu kimlerden, kaç kişiden oluşur? Sandık kurulu görev ve yetkileri - 5

h. Sandık kurullarının kararları, oyların sayımı ve dökümü ile tutanaklanın düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri aleyhine yapılan itirazlan ilçe kuruluna göndermek,

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