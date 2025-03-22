Sandık kurulu kimlerden, kaç kişiden oluşur? Sandık kurulu görev ve yetkileri

Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, temsilcileri, veya gözlemcileri, il ve merkez kurulu üyeleri, merkez kurulu koordinatörleri, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenlerden başka kimse bulunamaz.



Medya mensuplarının sandık çevresinde, sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla, haber amacıyla görüntü ve bilgi elde etmeleri serbesttir.

Sandık çevresinde sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar, sandık kurulu başkanınca ya da ilçe başkanınca derhal sandık çevresinden uzaklaştırılır. Sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu ile görüşme yapmak yasaktır.