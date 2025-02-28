ŞANLIURFA CEYLANPINAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? CEYLANPINAR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? CEYLANPINAR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 CEYLANPINAR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
Şanlıurfa Ceylanpınar iftar vakti saat kaçta okunuyor? Ceylanpınar için iftar saatleri ne kadar kaldı? Ceylanpınar iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Ceylanpınar Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Şanlıurfa Ceylanpınar oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
ŞANLIURFA CEYLANPINAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Şanlıurfa Ceylanpınar iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Ceylanpınar Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Ceylanpınar oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Ceylanpınar iftar vakti saati 18:21 vaktinde okunacak.