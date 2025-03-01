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Şanlıurfa ezan vakti 1 Mart (Urfa İmsakiye 2025): Şanlıurfa'da iftara ne kadar kaldı? Urfa'da oruç saat kaçta açılacak? Şanlıurfa iftar saati, sahur vakti ve teravih namazı vakitleri

Şanlıurfa için sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Diyanet tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile 1 Mart Şanlıurfa'da iftar saat kaçta açılacak sorusu yanıt buluyor. Mübarek Ramazan ayının ilk orucunun tutulduğu 1 Mart günü Şanlıurfa'da zengin iftar sofraları kurulacak ve akşam ezanı ile oruçlar açılacak. İftar vakti ardından cemaat teravih namazı için camilerde saf tutacak. 1 Mart Şanlıurfa iftar saati kaç, teravih namazı saat kaçta?

Şanlıurfa ezan vakti 1 Mart (Urfa İmsakiye 2025): Şanlıurfa'da iftara ne kadar kaldı? Urfa'da oruç saat kaçta açılacak? Şanlıurfa iftar saati, sahur vakti ve teravih namazı vakitleri - 1

2025 Ramazan imsakiyesi ile Müslümanlar sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini takip edebiliyor. 1 Mart günü İslam dünyası oruç tutmaya başladı ve ilk iftarını akşam ezanı ile beraber açacak. Şanlıurfa imsakiyesi de bölge halkının gündeminde. 2 Mart Şanlıurfa'da sahur saat kaçta? Urfa iftar saati ve teravih namazı vakitleri...

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Şanlıurfa ezan vakti 1 Mart (Urfa İmsakiye 2025): Şanlıurfa'da iftara ne kadar kaldı? Urfa'da oruç saat kaçta açılacak? Şanlıurfa iftar saati, sahur vakti ve teravih namazı vakitleri - 2

ŞANLIURFA İFTAR SAATİ 1 MART

Şanlıurfa'da Ramazan'ın ilk iftarı 1 Mart günü açılıyor. Şanlıurfa iftar saati 18:25 olarak duyuruldu.

Şanlıurfa ezan vakti 1 Mart (Urfa İmsakiye 2025): Şanlıurfa'da iftara ne kadar kaldı? Urfa'da oruç saat kaçta açılacak? Şanlıurfa iftar saati, sahur vakti ve teravih namazı vakitleri - 3

ŞANLIURFA TERAVİH NAMAZI SAATİ

İftar sonrası teravih namazı camilerde eda edilecek. Şanlıurfa teravih namazı saat 19:40'tan sonra kılınacak.

ŞANLIURFA İMSAKİYESİ

Akçakale İftar Vakti

Birecik İftar Vakti

Bozova İftar Vakti

Ceylanpınar İftar Vakti

Halfeti İftar Vakti

Harran İftar Vakti

Hilvan İftar Vakti

Şanliurfa İftar Vakti

Siverek İftar Vakti

Suruç İftar Vakti

Viranşehir İftar Vakti

Eyyübiye İftar Vakti

Haliliye İftar Vakti

Karaköprü İftar Vakti

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