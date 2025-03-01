Şanlıurfa ezan vakti 1 Mart (Urfa İmsakiye 2025): Şanlıurfa'da iftara ne kadar kaldı? Urfa'da oruç saat kaçta açılacak? Şanlıurfa iftar saati, sahur vakti ve teravih namazı vakitleri
Şanlıurfa için sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Diyanet tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile 1 Mart Şanlıurfa'da iftar saat kaçta açılacak sorusu yanıt buluyor. Mübarek Ramazan ayının ilk orucunun tutulduğu 1 Mart günü Şanlıurfa'da zengin iftar sofraları kurulacak ve akşam ezanı ile oruçlar açılacak. İftar vakti ardından cemaat teravih namazı için camilerde saf tutacak. 1 Mart Şanlıurfa iftar saati kaç, teravih namazı saat kaçta?
2025 Ramazan imsakiyesi ile Müslümanlar sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini takip edebiliyor. 1 Mart günü İslam dünyası oruç tutmaya başladı ve ilk iftarını akşam ezanı ile beraber açacak. Şanlıurfa imsakiyesi de bölge halkının gündeminde. 2 Mart Şanlıurfa'da sahur saat kaçta? Urfa iftar saati ve teravih namazı vakitleri...