Şanlıurfa ezan vakti 1 Mart (Urfa İmsakiye 2025): Şanlıurfa'da iftara ne kadar kaldı? Urfa'da oruç saat kaçta açılacak? Şanlıurfa iftar saati, sahur vakti ve teravih namazı vakitleri

2025 Ramazan imsakiyesi ile Müslümanlar sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini takip edebiliyor. 1 Mart günü İslam dünyası oruç tutmaya başladı ve ilk iftarını akşam ezanı ile beraber açacak. Şanlıurfa imsakiyesi de bölge halkının gündeminde. 2 Mart Şanlıurfa'da sahur saat kaçta? Urfa iftar saati ve teravih namazı vakitleri...