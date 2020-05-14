Şanlıurfa Valisi: PTT’deki yoğunluğun önüne geçemiyoruz

Pandemi sürecinde bunların borçlarının ertelenmesi ve taksitlere bölünmesi için ilgili bakanlıklarla ve DEDAŞ yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bir sonuç alamadık. Her gün 300 bin civarında vatandaşımız işlem yapmak veya yardım almak için kuyrukta ve çarşılarda bulunuyor. PTT’de yaşanan yoğunluğun azaltılması için okulları faaliyette koyduk ancak bu da sorunu çözmedi. Fazla personel isteğimizle PTT şubelerinde görevli sayısı 22'ye çıkarıldı ve günde 5 bin işlem yapılıyor. Yine kolluk kuvvet sayımızın yetersizliği nedeniyle yaşanan bu yoğunluğu çözme aşamasında zorlanıyoruz.”