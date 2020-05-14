Şanlıurfa Valisi: PTT’deki yoğunluğun önüne geçemiyoruz

Kuyrukta bulunanların çoğunluğunun elektrik faturası yatırmak için beklediğini ifade eden Vali Erin, şöyle dedi:
“Corona virüs salgınının ülkemizde ve Şanlıurfa
’da görülmeye başlamasıyla birlikte bütün tedbirlerimizi aldık. Ancak Türkiye
’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan ve nüfusu Suriyelilerle birlikte 2,5 milyona tekabül eden kentimizde yaklaşık 1,5 milyon dar gelirli ailelerimiz bulunmaktadır. Bunlar yardım almak ve en önemlisi DEDAŞ faturalarında gecikme ve faizlerinin işlenmemesi, elektriklerinin kesilmemesi için kuyruklata bekleyen vatandaşlarımız bulunmaktadır.