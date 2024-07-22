Şanlıurfa ve Adıyaman'dan geçen fay hattı açıklaması! Atatürk Barajı için endişe edecek durum var mı?
Şanlıurfa ve Adıyaman'dan geçen 55 kilometre uzunluğundaki Bozova fay hattında, bilimsel araştırmalar başlatıldı. Uzmanlar tarafından 5 noktada kazılan hendeklerle elde edilecek bilimsel veriler sonucunda muhtemel bir depremin Atatürk Barajı'na, Adıyaman, Şanlıurfa ile çevre illere etkisinin belirlenmesi hedefleniyor. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, Atatürk Barajı ile fay hattı arasında 1 kilometrelik mesafe olduğunu belirterek şu an için korkulacak bir durum olmadığını söyledi.
İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen, Dokuz Eylül Üniversitesince yürütülen 'Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi' projesi Şanlıurfa ve Adıyaman'dan geçen Bozova fay hattında sürdürülüyor.