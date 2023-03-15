Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: 1 ölü, 10 kayıp

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sağanak nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımının su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Ve şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur." dedi.