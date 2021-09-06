Şanlıurfa’da 275 kilogram eroin ele geçirildi: Piyasa değeri 20 milyon lira

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 20 MİLYON LİRA Tırda narkotik köpeği Kyra ile yapılan aramada dorse kısmına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 529 paket halinde 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.