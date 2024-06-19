Şanlıurfa'da 40 dönüm buğday ekili alan kül oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında 40 dönüm alan zarar gördü.

Şanlıurfa'da 40 dönüm buğday ekili alan kül oldu - 1

Fırat Mahallesi'nde elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangın, buğday ekili tarlaya sıçradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da 40 dönüm buğday ekili alan kül oldu - 2

Dumanı fark eden mahalle sakinleri, traktör ve iş makineleriyle alevlerin önünü kesmeye çalıştı.

Şanlıurfa'da 40 dönüm buğday ekili alan kül oldu - 3

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, 40 dönüm buğday ekili alan yandı.

Şanlıurfa'da 40 dönüm buğday ekili alan kül oldu - 4
Şanlıurfa'da 40 dönüm buğday ekili alan kül oldu - 5
Şanlıurfa'da 40 dönüm buğday ekili alan kül oldu - 6
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