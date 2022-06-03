Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı kavgaya polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. 2'si polis çok sayıda kişinin yaralandığı kavgaya ekipler, biber gazı ve plastik mermiyle müdahalade bulundu.

Haberler - DHA 03.06.2022 - 17:20

Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var - 1

'da iki aşiret arasında çıkan kavgada 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var - 2

Olay, öğleden sonra Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin mensupları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. 

Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var - 3

Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var - 4

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yaklaşık 200 kişinin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesinin ardından jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye yönlendirildi.

Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var - 5

2'Sİ POLİS ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Güvenlik güçleri, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı. Olayda 2’si polis çok sayıda kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var - 6

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken güvenlik güçleri de kavgaya karışanları bölgeden uzaklaştırmaya yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var - 7
Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var - 8
Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var - 9
Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var - 10

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