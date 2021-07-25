Şanlıurfa'da asırlardır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda korkutan görüntüler

"200 YILDIR BALIKLAR BU GÖLDE YAŞIYOR"

Dedelerinden bu yana 200 yıldır bu gölette balıkların yaşadığını ve bu zamana kadar böyle toplu ölümlerin yaşanmadığını dikkat çeken mahalle muhtarı Sefer Gümüştaş, "Dededen babaya, babadan bizlere 200 yıldır buradayız. Bu tarih içinde ilk defa bu gölette böyle toplu ölümlerin yaşandığını görüyoruz, yaşlılarımıza da sorduk daha önce böyle bir şey yaşanmadığını söylediler. Bu ölümlerin neden yaşandığını bizde bilmiyoruz. Bayram tatili nedeniyle bir yerlere başvuramadık, mesai açıldığı gibi gerekli yerlere başvuracağız" dedi.