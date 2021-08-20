Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da muharrem ayı nedeniyle cuma namazı çıkışında aşure dağıtımı yapıldı. Aşure almak için dakikalarca sıcak havada sırada bekleyenler, izdihama neden oldu.

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DHA 20.08.2021 - 17:45

Muharrem ayı dolayısıyla Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından Eyüp Peygamber Camii'nde cuma namazı çıkışında aşure dağıtıldı.

Namaz çıkışında cami avlusunda toplanan kalabalık, aşure dağıtımı nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Görevliler ve polisler, sıraya girenleri sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyardı.

Avluda bulunan kazanların başına geçen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, aşureleri vatandaşlara dağıttı.

Dağıtım sırasında izdiham yaşandı.

BALIKLIGÖL'DE DE İZDİHAM YAŞANDI Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de, Balıklıgöl platosu içerisinde bulunan Dergah Camii'nde, cuma namazı sonrası uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Aşure almak için dakikalarca sıcak havada sırada bekleyenler, izdihama neden oldu.

Sosyal mesafenin olmadığı dağıtımda zabıtalar, toplanan kalabalığı sıraya sokmak için yoğun çaba sarf etti.