Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da muharrem ayı nedeniyle cuma namazı çıkışında aşure dağıtımı yapıldı. Aşure almak için dakikalarca sıcak havada sırada bekleyenler, izdihama neden oldu.

DHA 20.08.2021 - 17:45

Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham - 1
Muharrem ayı dolayısıyla Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından Eyüp Peygamber Camii'nde cuma namazı çıkışında aşure dağıtıldı.
Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham - 2
Namaz çıkışında cami avlusunda toplanan kalabalık, aşure dağıtımı nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.
Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham - 3
Görevliler ve polisler, sıraya girenleri sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyardı.
Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham - 4
Avluda bulunan kazanların başına geçen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, aşureleri vatandaşlara dağıttı.
Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham - 5
Dağıtım sırasında izdiham yaşandı.
Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham - 6

BALIKLIGÖL'DE DE İZDİHAM YAŞANDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de, Balıklıgöl platosu içerisinde bulunan Dergah Camii'nde, cuma namazı sonrası uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham - 7
Aşure almak için dakikalarca sıcak havada sırada bekleyenler, izdihama neden oldu.
Şanlıurfa'da aşure dağıtımında izdiham - 8
Sosyal mesafenin olmadığı dağıtımda zabıtalar, toplanan kalabalığı sıraya sokmak için yoğun çaba sarf etti.

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