Şanlıurfa'da doktora bıçaklı saldırı

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Lütfi Tiyekli, meslektaşının yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Bir kişi elinde bıçak alarak bir doktor arkadaşımızı tehdit etti. Oradaki bütün insanları tehdit etti. Doktor arkadaşımız içeriden kapıyı kilitleyerek canını zor kurtardı. Bu kamera görüntülerine de sabit olan bir olay.” diyen Tiyekli, “Buna rağmen bizim arkadaşımız maalesef şikayetçi olamıyor. Şikayetçi olmaktan korkuyor. Çünkü sağlıkta artık cezasızlık algısı öyle bir yerleşti ki insanlar şikayet etmekten bıkar hale geldi. Ve bugün oraya kolluk kuvveti çağrılıyor, kolluk kuvveti arkadaşlarımız kanunda açık şekilde yazılmasına rağmen şikayetçi olmama rağmen bir sağlık konusunda böyle bir olay olduğunda hemen işlem başlatması gerekirken hala ‘Şikayetçi misin?’ diye soruyorlar ve gereken işlemler yapılmıyor.” şeklinde konuştu.