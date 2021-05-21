Şanlıurfa'da gerginlik: Yaktıkları lastiklerle yolu kapattılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 3 gündür sularının akmadığını öne süren mahalleli, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Polisin müdahalesiyle eylem sona ererken, bölgede su probleminin çözümü için sondaj çalışması yapıldığı belirtildi.

DHA 21.05.2021 - 13:35

Şanlıurfa'da gerginlik: Yaktıkları lastiklerle yolu kapattılar - 1

YOLU KAPATIP, SU İSTEDİLER

Fırat Mahallesi'nde yaşayan bir grup mahalleli, gece geç saatlerde 3 gündür sularının akmadığı ve tankerlerle yapılan takviyeye rağmen sıkıntı yaşadıklarını belirterek kara yolunu lastik yakarak trafiğe kapattı.
Şanlıurfa'da gerginlik: Yaktıkları lastiklerle yolu kapattılar - 2
İhbarla gelen polislerin müdahalesiyle kalabalık dağıtılarak lastikler söndürülüp, yol ulaşıma açıldı.
Şanlıurfa'da gerginlik: Yaktıkları lastiklerle yolu kapattılar - 3
Kalabalık adına konuşan Fırat Mahallesi Muhtarı Ahmet Özbakan, 3 gündür mağdur olduklarını ve sorunlarının çözülmediğini ifade etti.
Şanlıurfa'da gerginlik: Yaktıkları lastiklerle yolu kapattılar - 4
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ise bölgede yaşanan sorunun çözümü için bölgede sondaj çalışması yapıldığını ve kısa sürede su probleminin ortadan kalkacağını bildirdi.
Şanlıurfa'da gerginlik: Yaktıkları lastiklerle yolu kapattılar - 5
Şanlıurfa'da gerginlik: Yaktıkları lastiklerle yolu kapattılar - 6
Şanlıurfa'da gerginlik: Yaktıkları lastiklerle yolu kapattılar - 7
Şanlıurfa'da gerginlik: Yaktıkları lastiklerle yolu kapattılar - 8

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