Şanlıurfa'da gizli buzlanma kazası. Yedi yaralı

29.01.2026 10:21

İHA

Şanlıurfa'da gizli buzlanma kazaya neden oldu. Ağaca çarpan işçi servisinde yedi kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da gizli buzlanma kazası. Yedi yaralı
IHA

Şanlıurfa'da işçi servisi kaza yaptı.

 

Kaza, Hilvan-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi.

Şanlıurfa'da gizli buzlanma kazası. Yedi yaralı 1
IHA

Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesinden Şanlıurfa'ya işçi taşıyan sürücüsü belirlenemeyen 63 RD 496 plakalı minibüs, gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıktı.

 

Yol kenarındaki ağaca çarparak duran minibüsteki yedi işçi yaralandı.

 

Şanlıurfa'da gizli buzlanma kazası. Yedi yaralı 2
IHA

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Yedi yaralı, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Şanlıurfa'da gizli buzlanma kazası. Yedi yaralı 3
IHA

Gizli buzlanma nedeniyle bir kamyonet ile iki otomobilin daha yoldan çıkarak refüje çarptığı görüldü. Otomobil sürücüleri yara almadan kurtuldu.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram