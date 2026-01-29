Şanlıurfa'da gizli buzlanma kazası. Yedi yaralı
29.01.2026 10:21
İHA
Şanlıurfa'da gizli buzlanma kazaya neden oldu. Ağaca çarpan işçi servisinde yedi kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da işçi servisi kaza yaptı.
Kaza, Hilvan-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesinden Şanlıurfa'ya işçi taşıyan sürücüsü belirlenemeyen 63 RD 496 plakalı minibüs, gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıktı.
Yol kenarındaki ağaca çarparak duran minibüsteki yedi işçi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yedi yaralı, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.