Şanlıurfa'da jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 20 gözaltı

Şanlıurfa'da tekstil firması önünde 17 gündür eylem yapan işçilerle jandarma arasında çıkan gerginlikte 20 kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren işçiler, demir bariyerleri yıkmaya çalışınca jandarma TOMA'yla tazyikli su sıkıp müdahale etti.

Şanlıurfa'da jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 20 gözaltı - 1

Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 700 çalışanı olan tekstil fabrikasındaki 450 işçi, bağlı olduğu sendikadan istifa edip, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) geçti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 20 gözaltı - 2

İddiaya göre, bunun üzerine fabrika yönetimi 7 çalışanını işten çıkardı. Arkadaşlarının sendika değişikliği nedeniyle işten çıkarılmasına tepki gösteren diğer işçiler, 27 Kasım'da iş bıraktı.

Şanlıurfa'da jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 20 gözaltı - 3

Fabrika önünde eylem yapan işçilerin, bulundukları yere toplanmalarına izin vermeyen jandarma ekipleri, bölgeye çıkan cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapattı.

Şanlıurfa'da jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 20 gözaltı - 4

Eylemin 17'nci gününde, fabrikanın bulunduğu sokağa gitmeye çalışan işçilerin yolu jandarma tarafından kesildi.

Şanlıurfa'da jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 20 gözaltı - 5

Ara yollardan fabrikalarına ulaşmaya çalışan işçilere de izin verilmemesi üzerine çıkan gerginlikte, jandarma TOMA'yla tazyikli su sıkıp işçileri dağıttı.

Şanlıurfa'da jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 20 gözaltı - 6

Bu sırada, aralarında BİRTEK-SEN yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. İşçilerin bekleyişi sürüyor.

Şanlıurfa'da jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 20 gözaltı - 7
Şanlıurfa'da jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 20 gözaltı - 8
DAHA FAZLA GÖSTER