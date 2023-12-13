Şanlıurfa'da jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 20 gözaltı
Şanlıurfa'da tekstil firması önünde 17 gündür eylem yapan işçilerle jandarma arasında çıkan gerginlikte 20 kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren işçiler, demir bariyerleri yıkmaya çalışınca jandarma TOMA'yla tazyikli su sıkıp müdahale etti.
Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 700 çalışanı olan tekstil fabrikasındaki 450 işçi, bağlı olduğu sendikadan istifa edip, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) geçti.